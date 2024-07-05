Из-за непогоды в Москве девять летевших в Шереметьево самолетов ушли на запасные аэродромы

Фото: скриншот с сайта ОАК

Из-за непогоды в Москве девять летевших в Шереметьево самолетов ушли на запасные аэродромы. Пять самолетов приземлились в нижегородском аэропорту Стригино, два — во Внуково, по одному — в Домодедово и петербургском Пулково, сообщает «Интерфакс».



По данным Росавиации, на 20.30 аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно.



Стоит подчеркнуть, что сегодня в некоторых районах Москвы выпало до 20% месячной нормы осадков. В ближайшие часы столицу может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом и ветром.