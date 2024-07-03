Более 4 тыс. мигрантов не смогли получить гражданство России из-за незнания русского языка

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что более 4 тыс. заявителей не смогли получить российское гражданство без знания русского языка.



С 1 января 2024 года для подачи заявления об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, необходимо подтвердить уровень владения русским языком, достаточный для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды.

Также ведется активная работа по пресечению деятельности организованных преступных сообществ, которые специализируются на фиктивных экзаменах по русскому языку для мигрантов. В результате число экзаменационных пунктов сократилось в 5 раз. Около 14 тыс. человек в присутствии сотрудников полиции не сдали экзамен, а органами внутренних дел было отказано в приеме почти 5 тыс. сертификатов, которые были на руках у людей, фактически не владеющих русским языком.

Напомним, Минтруд России разработал проект постановления о сокращении в 2025 году допустимой доли иностранных работников в ряде регионов страны.