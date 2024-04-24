Роскомнадзор блокирует около 150 популярных VPN-сервисов

Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор уже заблокировал порядка 150 популярных сервисов VPN. Кроме того, регулятор ограничил доступ к 700 материалам, которые содержали пропаганду использования VPN для обхода блокировок.

Роскомнадзор продолжает работу по ограничению сервисов VPN, которые могут быть использованы для обхода ограничений доступа к запрещенной информации.

Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил о масштабной работе по борьбе с запрещенной информацией в интернете. За 12 лет работы РКН заблокировал или удалил около 3,3 млн страниц и сайтов, содержащих запрещенный контент.

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Рената Валеева