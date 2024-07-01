После вмешательства прокуратуры работникам предприятия в Альметьевске выплатили долг в 2,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Альметьевская городская прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Фортресс-Д» по коллективному обращению граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 35 сотрудникам организации не выплачивалась заработная плата с декабря 2023 года по май 2024 года. Долг по оплате труда составил свыше 2,5 млн рублей.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений и возбудила дело об административном правонарушении по статье «невыплата в установленный срок заработной платы».

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников предприятия были восстановлены, задолженность по зарплате погашена в полном объеме.

Напомним, компания ООО «Оргнефтехим Айти» из Верхнеуслонского района Татарстана не выплатила зарплату 40 сотрудникам за март — апрель 2024 года. Компания задолжала работникам 8 млн рублей.