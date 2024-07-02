В Татарстане программа капремонта жилья выполнена на 51%

Фото: Максим Платонов

Региональная программа капитального ремонта жилья по состоянию на 1 июля исполнена на 51%, сообщил гендиректор «Фонд ЖКХ РТ» Айрат Абузяров на выездном заседании комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию в Набережных Челнах под председательством Андрей Егорова. До начала заседания депутаты осмотрели несколько жилых домов, где проведены работы по утеплению фасадов, замены труб.

«Физическое выполнение по Республике составляет 51%, работы ведутся на 659 МКД, к работам приступают согласно графикам производства работ», — сказал он.

В этом году планируется отремонтировать 763 МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Финансовый объем программы составляет 8,5 млрд. 468 млн. рублей. В программе участвует 41 МО, программой предусмотрено проведение более 3 тыс. видов работ как и в прошлом году, планируется заменить 240 лифтов в 89 МКД.

Уровень выполнения программы капремонта в Набережных Челнах составляет 75%, городу выделено 1,5 млрд рублей. Доля отремонтированного жилья составляет 60%. рованного жилья гороуюжных юрежных

Луиза Игнатьева