В честь 100-летия воздушной линии Москва — Казань — Москва выполнен рейс на ретросамолете

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что в честь 100-летнего юбилея воздушной линии Москва — Казань — Москва был выполнен необычный рейс. Самолет Airbus A320 «Добролет», на котором летели пассажиры, является ретроджетом: он стилизован под авиалайнеры, которые выполняли рейсы по этому маршруту в прошлом.

Пассажиров рейса SU1276/1277, прибывающего в Казань в 14:40 по местному времени, встречал экипаж в ретроуниформе в стиле new look. Комплекты одежды для бортпроводников были созданы специально к летней Олимпиаде 1980 года и сшиты по историческим образцам униформы. В полете пассажирам предлагали бокал игристого вина и сладкое угощение. По прилете в Казань самолет ожидала торжественная встреча с водной аркой.

Воздушная линия Москва — Казань — Москва пользуется популярностью у пассажиров авиакомпании. За пять месяцев этого года на рейсах между Москвой и столицей Татарстана авиакомпания перевезла более 284 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году компания выполнила на этой линии более 5 тыс. рейсов и перевезла рекордное количество пассажиров — более 729 тысяч.



Напомним, самолет, летевший из Казани, выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Екатеринбурга.