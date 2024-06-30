Астероид пролетел мимо Земли на расстоянии около 300 тыс километров

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Этой ночью потенциально опасный астероид «2024 МК» разминулся с Землей. Расстояние между космическими объектами составило приблизительно 300 тыс. км, сообщили в Институте прикладной математики им. Келдыша РАН.

Телескопы сети сопровождали полет астероида группы Аполлона. Его размер составляет от 120 до 260 метров. Астероид был замечен 16 июня 2024 года.

Отметим, что «2024 MK» относится к категории потенциально опасных небесных тел. Однако его траектория не представляла угрозы для Земли.

Напомним, в 2023 году к Земле уже приближался потенциально опасный астероид, заявляли в Центре изучения околоземных объектов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.