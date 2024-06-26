Суд в Москве заочно арестовал экс-ведущую «России-1» Фариду Курбангалееву

Фото: Максим Платонов

Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца для Фариды Курбангалеевой, сообщает пресс-служба ведомства. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания обвиняемой на территории России.

Курбангалеева обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

Обвиняемая объявлена в международный розыск.