За 15 лет количество осужденных за преступления в России снизилось на 40%

Фото: Максим Платонов

В рамках Петербургского международного юридического форума замминистра юстиции России Вадим Федоров сообщил, что число людей, осужденных российскими судами за различные преступления, сократилось на 40%, сообщает ТАСС.



— За 2023 год на 40% идет снижение количества ежегодно осуждаемых в РФ лиц по сравнению с 2009 годом. То есть у нас с вами за 14 лет на 40% снизилось количество осуждаемых лиц, — заявил Федоров.

Он также отметил, что наблюдается стабильное снижение числа осужденных за преступления против жизни и здоровья, а также против конституционных прав и свобод. Однако статистика показывает противоположную тенденцию в отношении преступлений в сфере экономической деятельности. В 2023 году количество осужденных за такие преступления возросло на 68% и составило 11 тыс. человек.

Федоров напомнил, что проблемы уголовной ответственности предпринимателей находятся в центре внимания общественности. Так, в марте 2023 года вступил в силу федеральный закон, подготовленный Минюстом по поручению президента, в котором снижены сроки давности в отношении ряда квалификационных налоговых преступлений с 10 до 6 лет. Кроме того, в текущем году повышено значение размерных признаков для целей квалификации 35 преступлений в сфере экономики.

Напомним, в серии авторских колонок для «Реального времени» руководитель налоговой практики Bishenov&Partners Оксана Соболева разъясняет, что нужно знать о налоговом праве в России и как обезопасить себя от административного или уголовного преследования. В очередной статье эксперт рассказывает о разнице между налоговыми правонарушениями и преступлениями и о том, за что грозит административный штраф, а за что — уголовное преследование.