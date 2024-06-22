США заявили о планах закрытия российского визового центра
Вашингтон закрывает визовый центр России в США и лишает российских дипломатов налоговых привилегий, сообщает ТАСС со ссылкой на слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.
США уже уведомили российских дипломатов о планах закрытия визового центра. Консульское обслуживание при этом продолжится.
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