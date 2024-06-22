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США заявили о планах закрытия российского визового центра

09:50, 22.06.2024

Вашингтон закрывает визовый центр России в США и лишает российских дипломатов налоговых привилегий, сообщает ТАСС со ссылкой на слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

США уже уведомили российских дипломатов о планах закрытия визового центра. Консульское обслуживание при этом продолжится.

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