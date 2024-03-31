Microsoft и OpenAI создают суперкомпьютер с ИИ за $100 млрд

Американские IT-компании Microsoft и OpenAI рассматривают возможность создания уникального дата-центра, который станет платформой для суперкомпьютера с искусственным интеллектом (ИИ). Этот проект, по данным СМИ, носит кодовое название Stargate. Бюджет проекта оценивается в $100 миллиардов. Об этом сообщает «Газета.ru».

Согласно источникам, финансирование возьмет на себя Microsoft, а OpenAI будет отвечать за создание и поддержку ИИ. Запуск Stargate запланирован на 2026 год.

Издание The Information сообщает, что Stargate станет одним из нескольких масштабных дата-центров, которые Microsoft планирует создать совместно с OpenAI. При этом он будет самым крупным, мощным и дорогим. Запуск первого суперкомпьютера из этой группы также запланирован на 2026 год и будет связан с исследованиями в области искусственного интеллекта.

Предполагается, что ИИ на базе суперкомпьютеров сможет решать более сложные задачи, чем традиционные дата-центры.

Основатель Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что в будущем технологию искусственного интеллекта ждет крах, поскольку она не сможет справляться с простыми задачами, несмотря на то, что сейчас нейросети прекрасно выполняют легкие поручения.

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Разиль Самигуллин