Мишустин дал поручения по реализации направления «Технологический рывок»

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития по направлению «Технологический рывок». Правительство продолжает работу над реализацией значимых проектов, нацеленных на решение приоритетных задач по повышению качества жизни людей.

Минэкономразвития должно представить сводный доклад с предложениями о дальнейшем развитии инициатив по направлению «Технологический рывок» до 19 апреля. Также работа министерств и ведомств коснется инициатив:

«Взлет — от стартапа до IPO»;

«Передовые инженерные школы»;

«Круглогодичный Севморпуть»;

«Чистая энергетика»;

«Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий»;

«Электроавтомобиль и водородный автомобиль»;

«Беспилотные логистические коридоры».

Инициативы социально-экономического развития являются частью единого плана достижения национальных целей, обозначенных президентом. Всего их 42, они делятся на шесть ключевых блоков: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Ранее в России расширили список специальностей в рамках пилотного проекта по изменению профессионального образования.

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Разиль Самигуллин