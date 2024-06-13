Казань заняла второе место среди крупных городов России по подорожанию вторичного жилья в мае

Фото: Сафина Аделия

Казань заняла второе место среди крупных городов России по подорожанию вторичного жилья в мае. Так, в столице Татарстана стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 163 000 рублей. В среднем рост цен на вторичное жилье в крупнейших российских городах начал замедляться. В среднем за май «вторичка» в миллионниках прибавила к цене незначительные 0,2%, в то время как в апреле этот рост составлял 0,7%, об этом свидетельствуют данные базы объявлений «Яндекс Недвижимости» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Как и отмечалось ранее, в Казани стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 163 000 рублей, за последний месяц она выросла на 0,8%. По динамике роста цен на вторичном рынке Казань заняла второе место, уступив только Ростову-на-Дону. При этом за последний год (относительно мая 2023 года) вторичное жилье в городе подорожало на 21,5%.

Казань продемонстрировала один из самых высоких показателей роста цен за год, уступив лишь Челябинску. Средняя полная цена вторичной квартиры в Казани составила в мае 7,5 млн рублей. По этому показателю (как и по цене квадрата) Казань уступает лишь Москве и Петербургу.

Топ-5 миллионников-лидеров по стоимости квадратного метра вторичной недвижимости относительно прошлого месяца не изменился: его все так же составляют Москва (332 000 р, -0,1% за месяц), Санкт-Петербург (202 000 р, +0,3%), Казань (163 000 р, +0,8%), Нижний Новгород (128 000р, +0,5%) и Красноярск (117 000, +0,2%).

— Относительно прошлого месяца объем предложений на вторичном рынке стагнирует (-0,2% по всем городам-миллионникам). Мы ожидаем дальнейшего накопления предложений на вторичном рынке, который будет подпитываться продолжающимся вводом в эксплуатацию и переходом в категорию вторичной недвижимости строящихся сегодня объектов, а также удлинением цикла сделки на вторичном рынке, — заявил директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Стоит подчеркнуть, что, по данным Центрального банка России, в первом квартале 2023 года разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья достиг 55%. Годом ранее этот показатель составлял 44%.

Разиль Самигуллин