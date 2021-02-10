Таможенники сообщили о взыскании с H&M 3 млрд рублей

Проверка «дочки» H&M таможенной службой показала, что компания пытается уклоняться от уплаты таможенных платежей. В итоге с ретейлера взыскали более 3 млрд рублей.

«Федеральная таможенная служба подтверждает, что в 2019 году Центральным таможенным управлением проведена выездная таможенная проверка ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц», по результатам которой в бюджет доначислено и взыскано более 3 млрд рублей», — сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Фото: customs.gov.ru

В декабре 2020 года таможенники возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Ход расследования в ФТС комментировать не стали.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса сократила объемы товарооборота Татарстанской таможни. Особенно просел объем ввозимых товаров из-за рубежа.

