В Госдуме предупредили об опасности покупки жилья у неофициальных застройщиков

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Глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил об опасности приобретения жилья у неофициальных строительных компаний, сообщает РИА «Новости».

Сергей Гаврилов подчеркивает, что при выборе застройщика необходимо обращать внимание на его репутацию и официальный статус. Если строительная компания не имеет соответствующих лицензий и разрешений, а ее учредителем выступает физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то это может быть признаком мошенничества. В таком случае компания может просто перепродать квартиры, собрать деньги и исчезнуть.

Напомним, Росстат опубликовал данные, согласно которым за первые 5 месяцев 2024 года в Татарстане объем жилищного строительства вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,2 млн кв. метров.