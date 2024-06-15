Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета «Единой России»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что Андрей Турчак обратился с просьбой освободить его от должности секретаря генерального совета партии. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев поблагодарил Андрея Турчака за работу на этом посту.

Напомним, что 5 июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака, в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай.

Сегодня днем Медведев назначил временно исполняющим обязанности секретаря генерального совета Владимира Якушева. При этом Якушев является полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.