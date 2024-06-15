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Дмитрий Медведев назначил Владимира Якушева врио секретаря генсовета «Единой России»

15:48, 15.06.2024
Дмитрий Медведев назначил Владимира Якушева врио секретаря генсовета «Единой России»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назначил врио секретаря генерального совета партии Владимира Якушева, передает ТАСС.

— В соответствии с уставом партии Владимир Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа «Единой России», — говорится в тексте пресс-службы партии.

Сейчас Якушев является полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

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