Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с Грузией

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения Армении с внешним миром. Движение поездов было открыто на участке Айрум — Санаин.

По словам Оверчука, Россия в рекордно короткие сроки пришла на помощь народу Армении после стихийного бедствия, разрушившего железнодорожную инфраструктуру. Эта железная дорога является единственным каналом доставки жизненно важных грузов в Армению и имеет ключевое значение для страны.

Напомним, в мае на севере Армении произошло наводнение после выхода из берегов реки Дебед. Стихийное бедствие разрушило две переправы и участок дороги.

В результате был затоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор — Алаверди, разрушено 50 метров трассы. Также повреждены два моста: через реку Дебед и соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди. Разрушениям подверглись и другие дороги, а также железнодорожная инфраструктура.