Путин поздравил президента ЮАР Рамафосу с переизбранием и пригласил его на саммит БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента страны. Накануне Рамафоса был переизбран на пост президента республики по результатам голосования в национальной ассамблее. Он набрал 283 голоса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В своем поздравлении Путин подчеркнул, что Россия высоко ценит личный вклад Рамафосы в развитие отношений стратегического партнерства с Москвой и продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, G20 и других структур.
Российский президент также пригласил лидера ЮАР на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.