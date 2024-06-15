Путин поздравил президента ЮАР Рамафосу с переизбранием и пригласил его на саммит БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента страны. Накануне Рамафоса был переизбран на пост президента республики по результатам голосования в национальной ассамблее. Он набрал 283 голоса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем поздравлении Путин подчеркнул, что Россия высоко ценит личный вклад Рамафосы в развитие отношений стратегического партнерства с Москвой и продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, G20 и других структур.

Российский президент также пригласил лидера ЮАР на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.