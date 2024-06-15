Slack предупредил пользователей из России о приостановке учетных записей

Фото: Динар Фатыхов

Корпоративный мессенджер Slack начал рассылку предупреждений пользователям из РФ о том, что их учетные записи могут быть приостановлены в течение 30 дней. Это решение было принято из-за санкций США, введенных на этой неделе.

В рассылке говорится, что Slack вынужден соблюдать требования законодательства и соблюдать ограничения, связанные с санкциями.

При этом ранее стало известно, что более половины зарегистрированных в России организаций столкнулись с ограничением доступа к облачным сервисам Microsoft.