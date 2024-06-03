Microsoft ограничил доступ к своим облачным продуктам половине компаний России

Фото: Максим Платонов

Более половины зарегистрированных в России организаций столкнулись с ограничением доступа к облачным сервисам Microsoft, сообщил «Интерфакс».

Российская компания отмечает, что Microsoft «перевел статус этих подписок в suspended» (приостановленный). В результате они недоступны для использования. При этом подписки, не попавшие под ограничения, обеспечивают услуги без снижения функциональности.

Под блокировку точно попадут подписки на такие продукты, как Teams, One drive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы (в том числе бесплатные), SQL On-prem Server, System center server (перестанут доставляться security updates), все версии Excel. Также будут заблокированы ключи на MS Visio и Office, Security updates (WSUS) доставляться перестанут. Планируемое отключение также коснется бесплатных версий Power BI Pro и Azure Devops и сервиса Microsoft online protection.

Об отключении компанией Microsoft российских компаний от облачный сетей стало известно еще 16 мая. Это касалось, в частности, подписок на Power BI. Российская компания вела переговоры с Microsoft с момента объявления отключений.

Разиль Самигуллин