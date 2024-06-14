Владимир Путин назначил четырех федеральных судей в Татарстане
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении четверых федеральных судей в Республике Татарстан. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, судьей Бугульминского городского суда назначен Юрий Нагаев-Кочкин, Вахитовского районного суда Казани — Алия Зиганшина. Резеда Хамидуллина назначена судьей Набережночелнинского городского суда, а Инна Касаткина — Чистопольского городского суда.
Ранее глава государства удостоил некоторых жителей Татарстана почетными званиями и орденами, а министра финансов Татарстана Радика Гайзатуллина наградил орденом Дружбы.
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