Третьяк, Мизулина, Алиханов: власти Канады расширили антироссийские санкционные списки

Канада ввела новые санкции против России из-за ситуации на Украине, сообщается на сайте канадского Министерства иностранных дел.

В обновленные списки попал хоккеист Владислав Третьяк — он первый спортсмен, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто. В списки также включили несколько российских СМИ, включая «Российскую газету», и авиакомпанию «Победа». Также под санкции попали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Напомним, сегодня Великобритания ввела новые санкции против российских компаний и организаций. В список попали более 40 новых позиций, включая Московскую биржу.