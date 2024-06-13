Мэрия Иннополиса получит права на похоронную деятельность

Фото: Василий Иванов

Совет Иннополиса принял решение о передаче части своих полномочий по решению отдельных вопросов местного значения. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации Татарстана, узнало «Реальное время».

В частности, исполком города создаст специализированную службу по вопросам похоронного дела и утвердит порядок ее деятельности. Эта служба будет определять стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг по погребению.

В связи с этим исполком города должен будет разработать проект решения Совета муниципального образования о внесении изменений в решение о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Напомним, в апреле 2024 года подобное решение о погребении было принято Советом Болгара Спасского муниципального района.