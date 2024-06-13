Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня проведет заседание Совета по науке и образованию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сегодня на повестке дня у президента две основные темы. Первая — это развитие науки. В этом контексте сегодня пройдет заседание Совета по науке и образованию, — сказал Песков. По его словам, Путин выступит со вступительным словом.

Также стало известно, что вечером 13 июня состоится совещание по совершенствованию миграционной политики, передает RT.