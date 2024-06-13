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Дмитрий Песков: Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ

14:15, 13.06.2024
Дмитрий Песков: Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он добавил, что Россия рассчитывает на продолжение взаимоотношений стран в сфере партнерства и сотрудничества.

Стоит подчеркнуть, что вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения планирует выйти из Организации договора о коллективной безопасности.

Разиль Самигуллин

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