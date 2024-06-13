Владимир Леонов: «Казань с точки зрения инфраструктуры может завтра провести Олимпийские игры»

Фото: Максим Платонов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов выразил уверенность в том, что Казань готова провести Олимпийские игры с точки зрения инфраструктуры. Это заявление было сделано в контексте проведения Игр БРИКС, которые проходят с 12 по 24 июня, сообщает РИА «Новости».

— Казань с точки зрения инфраструктуры может завтра провести Олимпийские игры. Даже регату можем провести. У нас есть огромное наследие, мы за три года перед Универсиадой построили более 30 сооружений, которые сегодня работают. Огромное спасибо Рустаму Минниханову, мы каждый день прирастаем спортобъектами. Мы лидеры в стране по количеству бассейнов, — отметил министр спорта республики.

Он добавил, что сейчас в Казани в стадии проектирования находится центр фехтования. В том числе Владимир Леонов заявил, что подписаны договора с федерацией настольного тенниса, за год в республике будет построено пять центров по настольному теннису. Также министр рассказал о работе с Алиной Загитовой по проектированию центра фигурного катания.

Стоит подчеркнуть, что Владимир Леонов и раньше отмечал готовность Казани к Олимпийским играм. Так, министр еще в январе отметил, что столица Татарстана готова к данному типу соревнований хоть завтра.

Разиль Самигуллин