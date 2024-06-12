В Татарстане отмечают 33-летие избрания Минтимера Шаймиева на пост президента республики

Фото: Динар Фатыхов

Ровно 33 года назад, в 1991 году, на выборах президента Татарстана победил Минтимер Шаймиев, об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Его кандидатуру поддержали 70% татарстанцев.



Выборы проходили в один день с выборами первого президента России Бориса Ельцина. Инаугурация первого президента Татарстана состоялась через три недели после выборов. В своей клятве Минтимер Шаймиев пообещал верно служить республике.

Под его руководством была принята Декларация о государственном суверенитете, появилась своя Конституция, а в 1994 году подписан Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий. Так республика встала на путь нового развития.

Во время своего президентства Минтимер Шарипович запустил ряд социальных программ, таких как газификация, ликвидация ветхого жилья и поддержка незащищенных слоев населения. Его деятельность была направлена на обеспечение благополучия народа.



После завершения президентской карьеры Минтимер Шарипович продолжает трудиться на благо республики. Во главе с ним Фонд возрождения памятников истории и культуры восстановил исторические памятники, которые теперь находятся под охраной ЮНЕСКО. Сегодня он успешно воплощает в жизнь еще один масштабный проект — открытие полилингвальных школ «Адымнар».

По словам Минтимера Шариповича, национальная идея заключается в том, что люди могут реализовать свои мечты и достичь успеха. Это уверенность, которая помогает людям двигаться вперед и достигать новых вершин.

Рената Валеева