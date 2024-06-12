В Российском союзе туриндустрии зафиксировали рост обращений туристов с проблемами в паспортах

Фото: Максим Платонов

Российский союз туриндустрии отмечает увеличение количества обращений от туристов, которые сталкиваются с несоответствиями в своих паспортах, об этом сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин в интервью РБК.

По словам Горина, особенно заметный рост числа обращений наблюдался в мае и июне. В последней декаде мая только среди организованных туристов было зафиксировано более 120 обращений через турагентов к туроператорам.

Напомним, в преддверии летних отпусков МВД России рекомендует гражданам проверить актуальность своих заграничных паспортов.



Рената Валеева