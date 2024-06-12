Покупка россиянами валюты в мае увеличились в 2,2 раза

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В мае 2024 года россияне увеличили покупки иностранной валюты (покупка минус продажа) в 2,2 раза по сравнению с апрелем. По данным Центробанка, этот показатель достиг 178,9 млрд рублей. Это сопоставимо с объемами сделок декабря 2023 года, когда ЦБ зафиксировал рекордный показатель за весь прошлый год — 179 млрд руб, сообщает «Коммерсантъ».

Рост покупок валюты населением связан с укреплением рубля и сезонным повышением спроса на валюту перед летними месяцами. В апреле чистые покупки валюты составили 79,9 млрд руб., а в мае — 101,4 млрд руб. Всего за первые четыре месяца 2024 года физические лица приобретали иностранную валюту на 112 млрд руб. ежемесячно. Валюту на 107,4 млрд руб. граждане приобрели на биржевом валютном рынке, а через крупнейшие банки — на 71,5 млрд руб.

На фоне этих данных Минфин планирует ежедневно направлять на покупку иностранной валюты и золота по 3,7 млрд руб. с 7 июня по 4 июля. Центробанк, в свою очередь, планирует до 28 июня включительно ежедневно продавать валюту на 11,8 млрд руб.

В конце мая Центральный банк России сообщил о растущих трудностях операций с валютами дружественных стран на фоне ужесточения санкций со стороны США. Санкции осложнили взаимодействие российских банков с кредитными организациями ряда дружественных государств.

Разиль Самигуллин