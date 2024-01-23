Россиянам предложили выплачивать премии за продолжительный брак

Законопроект, предусматривающий введение в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак, внесен в Госдуму. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— У нас в регионах сегодня выплачиваются соответствующие социальные выплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы. Но это все зависит от регионов. В каком-то регионе есть возможность платить 50 тыс., например в Санкт-Петербурге, где-то только 5 тыс., а где-то вообще нет возможности. Но мы не должны дискриминировать людей в зависимости от места их проживания, — передает его слова RT.

Депутат предложил выплачивать по 20 тысяч рублей людям, которые живут в браке свыше 20 лет.

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