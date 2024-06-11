В Казани завершился летний книжный фестиваль «Смена»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 8 по 9 июня прошел седьмой Летний книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена». За два дня фестиваля прошло более 50 мероприятий, в город приехало более 100 спикеров, а всего событие посетили более 16 тысяч человек. В рамках фестиваля прошла традиционная книжная ярмарка, на которой представили книги более чем 100 издательств.

Мероприятие прошло на нескольких площадках: в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке Республики Татарстан и самом Центре современной культуры «Смена».

В программу фестиваля вошли лекции, дискуссии и паблик-токи, презентации книг и выставок, встречи с авторами, детские лаборатории, семейная программа, открытия новых выставок, кинопоказ, экскурсии по городу, профессиональная программа для работников книжной культуры и многое другое. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа Елена Снежко отметила, что в программу были добавлены специальные детские зоны, инклюзивная программа и общая тематическая программа.

— Мы рады быть причастными и поддерживать такие события, чтобы дарить городу и людям возможности узнавать новое, открывать для себя Казань с другого ракурса, — подчеркнула Снежко.

Сооснователь Центра современной культуры Кирилл Маевский рассказал, что этот праздник всегда особенный и подготовка к нему начинается заблаговременно. Он отметил, что с каждым годом программа фестиваля расширяется и растягивается по разным городским точкам.

— Летний книжный фестиваль для нас всегда большой праздник, подготовка к которому начинается задолго до. С каждым годом программа фестиваля расширяется и растягивается по разным городским точкам. Новые проекты, специальные программы, книги и все, что мы так любим, — дополнил Маевский.



Олег Исаков