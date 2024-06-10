В Татарстане обсудили развитие аддитивных технологий

Фото: Максим Платонов

В Академии наук состоялось мероприятие, посвященное развитию аддитивных технологий в России, об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Руководители компаний, занимающихся производством 3D-принтеров и деталей для машиностроения, судостроения и авиационной отрасли, собрались, чтобы обсудить перспективы развития этой отрасли.



Один из участников мероприятия, компания из Санкт-Петербурга, продемонстрировала инновационный тазобедренный протез, изготовленный с помощью аддитивных технологий. Протез изготовлен из высокопрочного материала, что делает его надежным и долговечным. Компания уже много лет сотрудничает с Казанским инновационным университетом и использует аддитивные технологии для производства сложных деталей.

— Уже давно ведем переговоры с Республикой Татарстан о создании здесь, в Иннополисе, завода по производству 3D-принтеров, — поделился гендиректор компании аддитивных технологий Михаил Родин.



Рустам Минниханов поручил внедрить 3D-технологии в промышленность. В настоящее время разрабатывается программа развития аддитивных технологий, которая позволит изучить рынок, понять, какие компании работают в этой области, и привлечь их к разработке программы.

На семинаре свои компании представили несколько десятков производителей. Для них семинар — возможность найти новых партнеров и активно осваивать рынок аддитивной технологии.

Рената Валеева