Талибан*: Трудовые мигранты из Афганистана могут получить работу в Татарстане и Чечне
И. о. министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном правительстве Афганистана Абдул Умари заявил, что некоторые регионы России предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана, пишут «Ведомости».
— Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», — сказал Умари.
По его словам, тема обсуждалась на встрече с министром труда России Антоном Котяковым в рамках ПМЭФ и на переговорах с представителями Дагестана.
Напомним, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страна близка к установлению отношений с представителями движения, которое снова у власти в Афганистане.
Справка
*Движение «Талибан» запрещено в Российской Федерации.
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