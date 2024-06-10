Талибан*: Трудовые мигранты из Афганистана могут получить работу в Татарстане и Чечне

Фото: Максим Платонов

И. о. министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном правительстве Афганистана Абдул Умари заявил, что некоторые регионы России предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана, пишут «Ведомости».



— Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», — сказал Умари.

По его словам, тема обсуждалась на встрече с министром труда России Антоном Котяковым в рамках ПМЭФ и на переговорах с представителями Дагестана.

Напомним, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страна близка к установлению отношений с представителями движения, которое снова у власти в Афганистане.