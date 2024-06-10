Сегодня температура в Казани поднимется до 29 градусов тепла

Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днем — от +27 до +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер юго-западный 5—10 м/с.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5—10 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +25 до +30 °С.