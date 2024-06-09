Об открытии своего дела хотя бы раз задумывались 36% россиян

В рамках Петербургского международного экономического форума на панельной сессии эксперты обсудили тему «Поколения X, Y и Z. Как разные поколения стартуют в гонке стартапов?».



Согласно опросу Авито Работы, больше трети (36%) россиян хоть раз задумывались об открытии своего дела, но сомневаются и пока оставили эту мысль на уровне идеи. А еще 9% опрошенных хотят запустить свой бизнес и планируют сделать это в ближайшее время.

В ходе исследования разных возрастных групп выяснилось, что открытие своего бизнеса чаще планируют молодые специалисты 18—24 лет (19%) и 25—34 лет (13%). Сомнения относительно старта предпринимательской деятельности чаще встречаются у россиян в возрасте 24—34 лет (40%) и 35—44 лет (40%). Еще 16% россиян не исключают возможности открытия своего дела в будущем, но сейчас сфокусированы на развитии своей карьеры. Таких также много среди молодежи 18—24 лет и 25—34 лет — 22% и 20%.

«Сравнивая специалистов разных возрастных групп, можно отметить, что молодое поколение Z всегда верит в идеи и их социальные аспекты. В это же время представители старшего поколения Y являются материалистами, хорошо воспринимающими точные цифры», — комментирует Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито Работы.

Несмотря на разницу в образе мышления, опрос показал, что главные стоп-факторы для открытия своего дела у возрастных групп различаются незначительно: это финансовые ограничения (60%), нехватка опыта в предпринимательстве (45%), риски и неуверенность в успехе бизнеса (35%), а также страх перед неизвестностью (28%).

На сессии эксперты обсудили, какие сильные стороны каждой возрастной группы могут помочь при запуске собственного стартапа.



По данным исследования, основными преимуществами поколения Z являются их цифровая грамотность (37%), коммуникативные навыки (26%). Кроме того, по мнению респондентов, молодые специалисты стремятся зарекомендовать себя в новом деле — они с энтузиазмом подходят к рабочим задачам и отличаются высокой продуктивностью (25%).

В качестве сильных сторон миллениалов россияне отмечают баланс между опытом и новаторством (32%), умение соблюдать баланс между работой и личной жизнью (29%), а также целеустремленность и стремление к развитию, ориентацию на результат (28%). А специалисты от 40 лет и старше (представители поколения Х и беби-бумеры) обладают такими важными качествами, как богатый профессиональный опыт (35%), надежность и ответственность при выполнении задач (28%) и способность сохранять спокойствие и эффективность в стрессовых ситуациях (23%).