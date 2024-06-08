В Татарстане выделят более 18 млн рублей на питание в детсадах

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан выделит 18,7 миллиона рублей на организацию питания детей в 27 детских садах во втором полугодии 2024 года. Тендер опубликован на сайте Госзакупок, заказчиком выступает Иполком Сабинского района. В настоящее время заказ находится на стадии приема заявок.

Выделенные средства будут направлены на обеспечение четырехкратного питания для детей из Сабинского района. Оно будет включать завтрак, второй завтрак, обед и полдник.

Подрядчик будет не только поставлять продукты, но и контролировать процесс приготовления пищи, а также обеспечивать наличие необходимого количества столовых приборов в соответствии с числом детей.

Напомним, за прошедший учебный год специалисты контроля за питанием провели 170 тысяч анализов еды и забраковали 492 тонны сырья и товаров.

Разиль Самигуллин