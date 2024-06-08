Италия стала лидером среди стран ЕС по количеству выданных россиянам шенгенских виз в 2023 году

Фото: Максим Платонов

В 2023 году Италия выдала россиянам 134,3 тысячи шенгенских виз. Это сделало ее лидером среди стран Европейского союза по данному показателю, сообщает РБК со ссылкой на данные Еврокомиссии.

На втором месте — Франция (99,6 тыс. виз), на третьем — Испания (96,8 тыс. виз). Всего россияне подали 520 тысяч заявлений на визу в страны ЕС, что меньше, чем в 2022 году, когда было подано 687 тысяч заявлений. В 10,6% случаев россиянам отказали в выдаче визы.

Стоит отметить, что в 2023 году Россия вошла в пятерку стран-лидеров по количеству заявлений на получение шенгенских виз. Всего граждане страны подали 520 тысяч заявок, что значительно меньше показателей 2022 года. В тот год россияне подали 687 тысяч заявлений на «шенген».

Разиль Самигуллин