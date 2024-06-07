Владимир Путин: «Осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена»

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Президент России Владимир Путин в рамках пленарной сессии ПМЭФ заявил, что на данный момент осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что необходимо вернуться к обсуждению данной темы как можно быстрее и нельзя делать вид, что проблемы нет. Владимир Путин сделал вывод о необходимости в России не просто трудовых мигрантов, а людей с квалификацией, знанием языка, традиций и законов.

В середине мая и.о. министра внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал о подготовке новой миграционной реформы. Она усилит контроль за пребыванием иностранных граждан на территории страны. По словам Колокольцева, преступления, совершенные иностранцами в России, составляют 4% от общего числа правонарушений.

Разиль Самигуллин