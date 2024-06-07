За первое полугодие 2024 года в Татарстане заключили госконтрактов на сумму 102 миллиарда рублей

Фото: Динар Фатыхов

По данным на 1 июня, в Татарстане за 2024 год заключили государственных контрактов на сумму 102 миллиарда рублей. Экономия составила 1,5 миллиарда рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госкомитета республики по закупкам Искандер Багаутдинов.

По его словам, всего заказчики опубликовали извещений на сумму 70 миллиардов рублей. 6,1% от общей стоимости контрактов пришлось на закупки малого объема. Субъекты малого бизнеса заключили 15 тысяч договоров на 35 миллиардов рублей.

— Отмечу, что основная задача развития системы закупок республики заключается в ее совершенствовании как единого механизма, ориентированного на интеграцию бюджетного и закупочного процессов. Важное место в этом механизме занимает централизация закупок, которые не только способствуют экономии бюджетных и внебюджетных средств, но и в значительной мере снижают административную нагрузку на заказчиков, — заявил Багаутдинов.

Спикер отметил, что за 5 месяцев татарстанский комитет по закупкам осуществил 247 централизованных закупок на 1,2 миллиарда рублей. Также в рамках соглашений для отдельных юридических лиц орган разместил 199 извещений на сумму 388 миллионов рублей.

Напомним, за 2023 год в Татарстане опубликовали 34,3 тысячи извещений о закупках на общую сумму 245,7 миллиарда рублей. Благодаря системе госзакупок удалось сэкономить 4,5 миллиарда рублей.

Елизавета Пуншева