Жителей Казани в июне ждет короткая рабочая неделя

Фото: Максим Платонов

В июне жителей Казани ждет дополнительный выходной день. Это связано с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В текущем году эта дата выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем согласно производственному календарю.

Кроме того, в преддверии праздника, согласно ч. 1 ст. 95 Трудового кодекса России, рабочий день 11 июня сократится на один час.

Напомним, в связи с жаркой погодой Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня, если температура в помещении достигает определенных значений.

Рената Валеева