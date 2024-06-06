Автослесарь, программист, арматурщик: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Казани в июне

Фото: Максим Платонов

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 133 000 вакансий в крупных городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июня. В исследовании приняли участие Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск.

В топ наиболее высокооплачиваемых предложений вошли вакансии в следующих отраслях:

ретейл и сфера оптовых продаж;

строительство и производство;

финансы;

транспортно-логистическая отрасль;

сфера услуг;

здравоохранение;

IT.

В Казани самыми высокооплачиваемыми оказались вакансии автослесаря с зарплатой от 150 000 рублей, программиста 1С (от 130 000), сервисного инженера по холодильному оборудованию и арматурщика (по 120 000). Пятое место занимает руководитель отдела продаж, которому готовы платить от 100 000 рублей.

Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми в топе зарплатных предложений — врачи. В столице также высоко ценится труд Frontend-разработчика, а в Санкт-Петербурге — технического директора. В Волгограде в июне ищут главного архитектора проекта, в Краснодаре — директора сервисного центра, в Воронеже — руководителя филиала, в Челябинске — главного геолога.



Рената Валеева