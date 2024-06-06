Алина Загитова объяснила свое решение стать послом игр БРИКС в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Известная фигуристка Алина Загитова объяснила свое решение стать послом предстоящих Игр БРИКС, сообщает RT.

По словам олимпийской чемпионки, она согласилась без раздумий, поскольку считает Игры важным мероприятием для развития спорта. Также Загитова выразила благодарность Татарстану за предоставленную возможность.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня в Казани. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 5 тысяч спортсменов.

Напомним, в настоящий момент в Казани строят школу фигурного катания Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка сообщила, что планирует преподавать в ней.

Рената Валеева