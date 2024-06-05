Преображенский районный суд Москвы арестовал экс-заместителя руководителя Росприроднадзора

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Долматов был отправлен в СИЗО по решению Преображенского районного суда Москвы. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, арест обвиняемого продлится до 4 июля 2024 года.

По версии следствия, будучи на руководящей должности в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, Олег Долматов вступил в сговор с другими лицами для хищения бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду.

Он подготовил документацию, обосновывающую завышенные расходы на создание программного обеспечения, что обеспечило победу в конкурсе нужных ему лиц. В результате его действий Российской Федерации был нанесен значительный ущерб.

Олег Долматов был заместителем руководителя Росприроднадзора в 2011—2017 годах. В последнее время он занимал должность директора по экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел».



Разиль Самигуллин