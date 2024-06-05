Рост реальной зарплаты в марте в России составил 12,9%

Фото: Максим Платонов

В марте 2024 года реальный размер заработной платы в России вырос на 12,9%. Это следует за увеличением на 10,8% в феврале и на 8,5% в январе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

В номинальном выражении среднемесячная заработная плата в России составила 87 740 рублей, что на 21,6% больше, чем в марте прошлого года. За 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился на 7,8%, что значительно больше по сравнению с ростом на 0,3% в 2022 году.

Стоит подчеркнуть, что за 20 лет в России также снизилась задолженность по зарплатам — в 80 раз, достигнув исторического минимума в размере 333 миллионов.

Разиль Самигуллин