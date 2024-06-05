Прошедшие 12 месяцев стали самыми жаркими за всю историю наблюдений

Фото: Максим Платонов

Температуры в мире за последние 12 месяцев оказались максимальными за все время измерений метеорологов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

— Уже 12 месяцев подряд оказываются самыми жаркими в истории. За последний год каждая смена месяца сопровождалась повышением температуры, — сказал Гутерриш, выступая в Американском музее естественной истории.

По словам генсека ООН, чтобы ограничить рост температур в пределах 1,5 градуса по Цельсию, глобальные выбросы должны ежегодно снижаться на 9%, однако имеет место обратный процесс. В прошлом году объемы выбросов возросли на 1%.

Гутерриш также призвал запретить рекламу ископаемого топлива. «Многие правительства ограничивают или запрещают рекламу продуктов, наносящих вред здоровью человека, таких как табак. Я призываю все страны запретить рекламу компаний, работающих на ископаемом топливе. И я призываю СМИ и технологические компании прекратить рекламировать ископаемое топливо», — заявил он.

Стоит подчеркнуть, что в Дели 28 мая была зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений — 49,9 градуса по Цельсию.

Разиль Самигуллин