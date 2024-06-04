Минтранс ожидает утверждения паспортов нацпроектов по транспорту объемом 14 трлн рублей к осени

Фото: Максим Платонов

Минтранспорта России ожидает, что паспорта нацпроектов по развитию транспортной инфраструктуры будут утверждены к сентябрю. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

По предварительным расчетам, финансирование нацпроектов в части транспорта составит порядка 14 трлн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию двух проектов — «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система».

Старовойт также отметил, что необходимо определить объем финансирования каждого проекта совместно с Минфином. После этого будут сформированы паспорта проектов, которые должны быть утверждены до сентября. Это позволит сформировать бюджет следующего года с учетом всех национальных проектов.

В мае президент Владимир Путин определил 11 национальных проектов для достижения национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Напомним, Министерство финансов России представило статистику по расходам на действующие национальные проекты. На 1 мая объем расходов составил около 1,1 трлн, что составляет 37% от плановых бюджетных назначений.

Рената Валеева