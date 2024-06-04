СДЭК: технический сбой был вызван внешним воздействием, продолжается расследование

В СДЭК проводится внутреннее расследование с привлечением экспертов компаний BI.ZONE, «Инфосистемы Джет» и других организаций. На данном этапе расследования подтверждено, что технический сбой был спровоцирован внешним воздействием, сообщила пресс-служба организации «Реальному времени».

На данный момент у компании нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных. Большая часть клиентских сервисов уже восстановлена. СДЭК призывает всех участников рынка и СМИ опираться только на подтвержденную информацию и избегать непроверенных источников, распространяющих недостоверные данные.

Например, в некоторых СМИ появилась информация о том, что резервное копирование данных в СДЭК производится раз в полгода. Однако компания подтвердила «Реальному времени», что бэкапы создаются ежедневно.

6 июня состоится внеочередное заседание совета директоров СДЭК, на котором будут рассмотрены принципы и подходы к организации управления рисками.

Напомним, ответственность за технические сбои в работе почтово-курьерской службы 28 мая на себя взяла хакерская группа Head Marе. Во время технических сбоев сервиса системные администраторы компании не смогли справиться с проблемой, а протоколы безопасности оказались неэффективными.

Рената Валеева