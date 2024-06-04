Сабантуй 2024 года проведут в Австралии

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров рассказал о планах проведения Сабантуя в 2024 году. По его словам, несмотря на санкции и политическую обстановку, мероприятия пройдут по всему миру.

— Несмотря ни на что, несмотря на санкции и политику, Сабантуй пройдет по всему миру, начинали в апреле в Сочи, закончим Австралией, — заявил Шакиров.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что команда республики работает над сохранением аутентичности праздника Сабантуй. Она также сообщила, что в планах провести порядка 400 мероприятий в России и за рубежом.

— Число в 400 сабантуев — это только те, которые закреплены за определенными регионами. Всего же планируется провести более тысячи мероприятий. Все федеральные сабантуи распланированы и закреплены на годы вперед, — дополнил Шакиров слова Аюповой.

По ее словам, основная задача — не только организация праздника, но и трансляция подлинных ценностей и традиций. Так, уже был проведен «Каравон», который посетило более 20 тысяч человек. Министр культуры выразила надежду, что следующий федеральный Сабантуй, который пройдет в 2024 году в Йошкар-Оле (Марий Эл), будет способствовать сближению людей и семей.