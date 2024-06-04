«Нас объединяет большая совместная работа»: Минниханов приехал с рабочим визитом в Ульяновскую область

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня совершает рабочую поездку в Ульяновскую область. В сопровождении губернатора Ульяновской области Алексея Русских он посетил ряд промышленных предприятий и учреждений социальной направленности.

В рамках поездки делегация из Татарстана ознакомилась с работой АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (УКБП). Гендиректор предприятия Александр Войт представил гостям производственные и технологические возможности компании.

— Продукция УКБП представлена на всех вертолетах Казанского вертолетного завода. Мы изготавливаем информационно-управляющие системы, аэрометрическое, светотехническое, светосигнальное оборудование для вертолетов Ми-8, Ми-38 и «Ансат» в различных модификациях. Мы высоко ценим сложившиеся между предприятиями крепкие и надежные партнерские отношения. Нас объединяет большая совместная работа по реализации поставленных президентом России задач, — сказал Александр Войт.

Особое внимание было уделено разработкам и производству комплексов бортового радиоэлектронного оборудования самолетов и вертолетов, систем электронной индикации и сигнализации, систем измерения воздушных параметров, систем управления оборудованием. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также представители Татарстана посетили Центр восстановления участников СВО, ООО «Ульяновский автомобильный завод» и предприятие «Автодом», где производятся автомобили специального и коммерческого назначения.



Кроме того, в рамках рабочей поездки в Ульяновскую область Рустам Минниханов примет участие в открытии мечети «Лайли Джамал».

Рената Валеева